Тюменский профессор стала победителем конкурса "Женский облик науки"

Профессор кафедры геодезии и кадастровой деятельности ИСОУ Елена Черных получила гран-при конкурса в области технических наук IX регионального конкурса "Женский облик науки" в Екатеринбурге.

Научные интересы Елены Черных связаны с разработкой систем мониторинга земель. В своей диссертации она предложила новую систему мониторинга, которая быстро выявляет изменение площади, состояния земель и дает оценку этих изменений с учетом особенностей региона (объектом исследования стала "тюменская матрешка"). Профессор первая в регионе получила ученую степень доктора наук по специальности "Землеустройство, кадастр, мониторинг земель". Она автор 158 публикаций в изданиях, рецензируемых ВАК, Russian Science Citation Index, Scopus, обладатель грантов НК "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" и Российского научного фонда, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Конкурс направлен на развитие женского вклада в науку, поддержку и продвижение женщин-ученых Уральского федерального округа и демонстрацию того, что наука не знает границ. В нем могут принимать участие девушки-ученые не старше 35 лет и доктора наук до 40 лет, ведущие работу в субъектах УФО.