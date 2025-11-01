  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
В Тюменской области более одной тысячи человек посвятили в первокурсники

Общество, 19:45 23 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. студентов участвуют в областном посвящении в первокурсники, которое проходит в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 23 ноября. Ребята приехали из вузов и ссузов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Голышманово.

"Участники пришли яркие, заряженные. Мы подготовили для них насыщенную программу с учетом их запросов. И, конечно, надеемся, что подпитаем их интерес к молодежной политике в Тюменской области, поможем им развиваться дальше в своем студенчестве", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" куратор Студенческого совета Тюменской области Дина Мокринская.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для студентов провели квест по молодёжным пространствам и сообществам региона, а также различные интерактивы с подарками. Кроме этого, прошла лекция "Личный бренд. Голос как инструмент влияния" от федерального диктора, тренера по голосу и речи, телерадиоведущей Оксаны Разыграевой (Киселевой). Она рассказала участникам о том, как производить правильное впечатление с помощью голоса и как быть убедительным, уверенным в любых переговорах, на экзаменах и в обычной студенческой жизни.

"Вопросы мне задавали интересные. Они касались техники, например, как настроиться перед публичным выступлением, но меня сильно порадовали и потрясли вопросы, которые требовали воспоминаний из прошлого, моего профессионального пути. Необходимо было дать не просто ответ, а мотивацию на будущие действия. Это были вопросы о том, что стало отправной точкой в моей карьере, что я делала для того, чтобы преодолевать свои ошибки или недочеты, как справлялась с трудностями", - сказала Оксана Разыграева.

﻿

Первокурсник из ТюмГУ Артем Юргин обучается на лингвиста. В Тюмень он приехал из Республики Саха. Решил поступать на это направление после того, как побывал волонтером на международных спортивных играх "Дети Азии".

"На мероприятии подружился с многими иностранцами. Да и в целом я очень общительный, плюс мне хочется знать много иностранных языков. Тюменский госуниверситет мне нравится, вуз современный. Причем сначала меня пугало много всего нового, но постепенно привыкаю, и каждый день у меня счастливый. Сейчас вот изучаю город и мимо областного посвящения, конечно же, не прошел. Поучаствовал в разных конкурсах и познакомился с веселыми ребятами", - пояснил Артем.

﻿

Завершится мероприятие выступлением кавер-группы и главного хедлайнера проекта – TIGO.

Добавим, что проект реализуется Студенческим советом Тюменской области ежегодно.

Виктория Макарова

