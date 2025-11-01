Архитектура будущего: участники всероссийского форума подвели итоги работы в Тюмени

Завершились региональные дни III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" в Тюменской области, где обсуждались вопросы урбанистики и современной архитектуры. Мероприятие стало важным звеном в подготовке к итоговому форуму 2026 года.

Форум проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении к участникам отметил: "Тюменская область доказала свою эффективность в создании комфортной городской среды. Наши практики комплексного подхода к градостроительству и уникальный механизм инфраструктурных облигаций вызывают закономерный интерес у коллег из других регионов".

Важным событием программы стала дискуссия с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько, который принял участие в обсуждении актуальных вопросов развития городских территорий. В ходе встречи были рассмотрены практические аспекты реализации программ благоустройства и создания комфортной городской среды.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева приняла активное участие в работе форума, отметив важность выбранной тематики для комплексного развития муниципальных образований.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с практическими наработками тюменских специалистов, включая уникальный механизм инфраструктурных облигаций для комплексной застройки территорий. Особое внимание было уделено вопросам сохранения исторического наследия в современных градостроительных проектах.

В панельной дискуссии принял участие и поделился с главами экспертным мнением заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Все предложения и инициативы, выработанные в ходе тюменского этапа, будут включены в итоговую программу III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", который пройдет в апреле 2026 года в Москве по поручению президента России Владимира Путина.

В рамках заключительного мероприятия также запланирована церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".