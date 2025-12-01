Владимир Ямпольский: "Боевой резерв Тюменской области" набирает силу

Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" определяются с будущим и готовятся ко второму образовательному модулю. Проект демонстрирует уверенное развитие, главный итог старта - качественный рост участников.

И это, как отметил председатель региональной общественной организации участников СВО "Держава" Владимир Ямпольский, не абстрактная формулировка, а реальное наблюдение наставников и кураторов.

"Мы видим, как меняется мышление ребят. От первичной адаптации они переходят к осознанному построению своего будущего. Прокачиваются не только управленческие и организационные скиллы, но и главное - ответственность за себя и свою команду", - рассказал он.

По его словам, практически все участники уже определились с ключевыми направлениями для своего развития. Кто-то активно прорабатывает идеи в бизнес-сфере, планируя открыть или масштабировать своё дело.

Другие видят себя в социальной или общественно-политической работе, желая применять полученный опыт для помощи ветеранам и развития региона. Третьи фокусируются на карьере в силовых структурах или государственном управлении.

"Это и есть наша цель - дать инструменты и создать среду, где каждый сможет найти свою точку приложения сил уже в мирной жизни. "Боевой кадровый резерв" - это про конкретные истории, про выбор и будущее наших ребят", - подчеркнул Олег Ямпольский.