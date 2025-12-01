  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Артём Жога принял участие в расширенном заседании коллегии Миниобороны

Политика, 18:30 17 декабря 2025

Участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ принял полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Выступая на заседании, глава государства подвёл итоги 2025 года и обозначил основные направления дальнейшей работы в сфере обеспечения безопасности и достижения целей специальной военной операции.

Владимир Путин подчеркнул, что год стал важным этапом в решении задач СВО и поставил задачи перед Министерством обороны. Среди них - работа по модернизации Вооружённых Сил, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

"Уральцы доблестно сражаются в зоне боевых действий и с полной самоотдачей трудятся на оборонных предприятиях, собирают гуманитарную помощь, окружают заботой наших ветеранов и с энтузиазмом развивают беспилотные технологии. Уверен, Урал останется надёжным плечом нашей страны, а его жители сделают все, чтобы Российская Армия уверенно шла к Победе" - прокомментировал выступление Президента Артём Жога.

