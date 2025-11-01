Александр Моор: благодаря "Ёлке желаний" добрых историй становится больше

О начале набора заявок на традиционную всероссийскую акцию "Ёлка желаний" рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона рассказал, что в прошлому году подарил Арине, проходившей реабилитацию в центре "Надежда", электромобиль. В 2022 году юный тюменец Миша получил бутсы и гетры.

"С радостью узнал, что теперь он уже настоящий футболист. Папа Миши защищает Родину на спецоперации, и ему регулярно рассказывают о спортивных достижениях сына", - отметил губернатор.

Злата из Краснодона занимается танцами. В прошлом году девочка загадала подарок-сюрприз и от имени губернатора она получила портативную напольную аудиосистему.

"Благодаря "Ёлке желаний" таких добрых историй становится больше. Традиционно акцию поддерживает "Единая Россия". В Штабе общественной поддержки партии в Тюмени ёлку с шариками-желаниями уже поставили. Исполнить их может каждый из нас", - рассказал Александр Моор.