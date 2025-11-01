  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
100 теннисистов сразятся за кубок главы Тюмени

Спорт, 16:42 22 ноября 2025

департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике Тюмени

Второй этап кубка главы города по теннису стартует в Тюмени 24 ноября. Соревнования будут проходить в спортивной школе "Центр Дзюдо" по адресу ул. Н. Федорова, 8.

Более 100 спортсменов в двух возрастных группах примут участие в турнирах и поборются за звание сильнейших, сообщает городской департамент по спорту и молодёжной политике.

В течение шести дней участники турнира продемонстрируют своё мастерство и упорство. Церемония торжественного открытия запланирована на 12 часов 24 ноября.

# теннис

﻿
