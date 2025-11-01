Четыре техногенных пожара потушили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зафиксировано на территории Тюменской области за минувшие сутки, 21 ноября, сообщает региональное Управление МЧС России.

В пятом часу вечера на ул. Березовской с. Вагай огонь повредил потолочное перекрытие на площади 3 кв. м в четырёхквартирном жилом доме. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В седьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании хозпостройки на ул. Советской в с. Малышенка Голышмановского округа. Огонь ликвидирован на площади 9 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.

Вечером произошло возгорание в хозяйственной постройке на ул. Солнечной в с. Викулово. Огонь ликвидирован на площади 2 кв. м. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации печи.