Почему в ноябре в Тюмени набухли почки на деревьях, пояснил биолог

Общество, 16:48 23 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почему в ноябре в Тюмени набухли почки на деревьях пояснил заведующий учебным ботаническим садом Тюменского государственного университета Константин Тальнишных. Он отметил, что подобные ситуации не являются редкостью – особенно в последние годы, когда климат становится всё менее предсказуемым.

"После первых заморозков древесные растения входят в состояние зимнего покоя, биологические процессы резко замедляются. Но если вслед за похолоданием вдруг наступает длительное потепление, дерево воспринимает это как сигнал к возобновлению вегетации. Набухшие и распустившиеся почки погибнут при наступлении морозов. Это ослабит растение перед зимовкой", – пояснил Константин Тальнишных изданию "МегаТюмень".

При этом, в большинстве случаев риск не столь катастрофичен, как кажется: весной активизируются спящие почки. У большинства плодовых культур имеется несколько уровней почек – основные, дополнительные и так называемые спящие, расположенные глубже. Даже если ноябрьские "проснувшиеся" почки погибнут в январские морозы, дерево компенсирует потерю за счёт внутренних ресурсов. Да, часть завязей может быть утрачена, но полностью урожай будущего года обычно не пропадает.

