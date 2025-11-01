Горожане могут сообщить о наледи на портале "Тюмень – наш дом"

На портале "Тюмень – наш дом" открыты зимние темы для обращений жителей. Бдительные горожане могут сообщить, где не убирают снег, образовалась наледь или нависли опасные сосульки и лавины.

Можно написать о проблемных участках, приложить фото в категории "Сосульки на крыше", "Складирование снега", "Текущее содержание дорог и ремонт", "Текущее содержание дворовой территории". Также, возможно, пригодится раздел "Каток не залит или залит некачественно".

Как выяснил "Вслух.ру", для авторизации можно использовать учетную запись госуслуг. Обращения проходят модерацию, на каждое приходит официальный ответ. На портале можно отследить статус сообщения: "Готовится ответ", "Проблема решена", "Мотивированный отказ". Также можно поддержать другие сообщения и оценить выполненную работу.