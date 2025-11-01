  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер северо-западный

Горожане могут сообщить о наледи на портале "Тюмень – наш дом"

Общество, 19:39 23 ноября 2025

t-l.ru

На портале "Тюмень – наш дом" открыты зимние темы для обращений жителей. Бдительные горожане могут сообщить, где не убирают снег, образовалась наледь или нависли опасные сосульки и лавины.

Можно написать о проблемных участках, приложить фото в категории "Сосульки на крыше", "Складирование снега", "Текущее содержание дорог и ремонт", "Текущее содержание дворовой территории". Также, возможно, пригодится раздел "Каток не залит или залит некачественно".

Как выяснил "Вслух.ру", для авторизации можно использовать учетную запись госуслуг. Обращения проходят модерацию, на каждое приходит официальный ответ. На портале можно отследить статус сообщения: "Готовится ответ", "Проблема решена", "Мотивированный отказ". Также можно поддержать другие сообщения и оценить выполненную работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# обращения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 23.11.2025В Тюменской области более одной тысячи человек посвятили в первокурсники
19:39 23.11.2025Горожане могут сообщить о наледи на портале "Тюмень – наш дом"
18:51 23.11.2025Тюменский музей подготовил сказочные программы для детей и подростков
17:03 23.11.2025Шесть жителей Тюменской области вышли в финал III Всероссийского конкурса "Памяти героев верны!"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора