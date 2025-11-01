Ученые из Казани прошли стажировку в Тюменском медуниверситете

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Ученые Казанского федерального университета прошли стажировку на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета. Процессом руководила доцент, к.м.н. Мария Орлова, сообщает пресс-служба вуза.

В Тюмень ученые КФУ привезли образцы гамазовых клещей рептилий, которые являются объектом исследований паразитолога, магистранта Анастасии Еловицкой: "На данном этапе работы мы определяем видовую принадлежность особей и обучаемся методике изготовления слайдов. А в будущем хотим объединить усилия для поиска бактериальных патогенов, которые переносят клещи".

В 2005 году профессор института фундаментальной медицины и биологии КФУ, д.м.н. Вадим Саитов защищал в Тюмени диссертацию, теперь вернулся для продолжения научного сотрудничества.

"Одна из главных целей нашего визита – наладить личный контакт с тюменскими коллегами, акарологами Марией и Олегом Орловыми, ведущими специалистами по паразитам рептилий и рукокрылых. Мы рассматриваем возможность организовать совместную экспедицию летом 2026 года в Татарстане. Территория республики большая, пока недостаточно изученная и потому открывающая перспективы для продолжения той деятельности, которую начинали специалисты Казанского федерального университета", - сказал он.

Доцент ТМУ Мария Орлова выступает наставником для коллег-исследователей из России и зарубежья. Еще несколько лет назад, отмечает она, когда изучение паразитов летучих мышей и рептилий считалось чем-то экзотическим, многие темы ей приходилось развивать в одиночку. Сейчас многое изменилось.

"Оказалось, что мы до сих пор очень мало знаем о паразитах и их хозяевах. Например, раньше мы существенно недооценивали роль рептилий в поддержании циркуляции инфекций. Появление единомышленников, с которыми можно обсуждать эти вопросы, многократно ускоряет работу. Поэтому я открыта к сотрудничеству и готова помогать коллегам как консультациями, так и с организацией стажировок на нашей базе. Не зря говорят, что все ученые - братья. Для нас личные встречи - это мощнейший стимул для продолжения научной деятельности и новых открытий", - подчеркнула Орлова.

Результатом работы с учеными Казанского федерального университета станет цикл совместных статей, которые будут опубликованы в научных журналах. Первой из них станет обзор по распространению гамазовых клещей летучих мышей на территории России.