  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Ученые из Казани прошли стажировку в Тюменском медуниверситете

Общество, 11:35 24 ноября 2025

www.tyumsmu.ru

Ученые Казанского федерального университета прошли стажировку на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета. Процессом руководила доцент, к.м.н. Мария Орлова, сообщает пресс-служба вуза.

В Тюмень ученые КФУ привезли образцы гамазовых клещей рептилий, которые являются объектом исследований паразитолога, магистранта Анастасии Еловицкой: "На данном этапе работы мы определяем видовую принадлежность особей и обучаемся методике изготовления слайдов. А в будущем хотим объединить усилия для поиска бактериальных патогенов, которые переносят клещи".

В 2005 году профессор института фундаментальной медицины и биологии КФУ, д.м.н. Вадим Саитов защищал в Тюмени диссертацию, теперь вернулся для продолжения научного сотрудничества.

"Одна из главных целей нашего визита – наладить личный контакт с тюменскими коллегами, акарологами Марией и Олегом Орловыми, ведущими специалистами по паразитам рептилий и рукокрылых. Мы рассматриваем возможность организовать совместную экспедицию летом 2026 года в Татарстане. Территория республики большая, пока недостаточно изученная и потому открывающая перспективы для продолжения той деятельности, которую начинали специалисты Казанского федерального университета", - сказал он.

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru ﻿

Доцент ТМУ Мария Орлова выступает наставником для коллег-исследователей из России и зарубежья. Еще несколько лет назад, отмечает она, когда изучение паразитов летучих мышей и рептилий считалось чем-то экзотическим, многие темы ей приходилось развивать в одиночку. Сейчас многое изменилось.

"Оказалось, что мы до сих пор очень мало знаем о паразитах и их хозяевах. Например, раньше мы существенно недооценивали роль рептилий в поддержании циркуляции инфекций. Появление единомышленников, с которыми можно обсуждать эти вопросы, многократно ускоряет работу. Поэтому я открыта к сотрудничеству и готова помогать коллегам как консультациями, так и с организацией стажировок на нашей базе. Не зря говорят, что все ученые - братья. Для нас личные встречи - это мощнейший стимул для продолжения научной деятельности и новых открытий", - подчеркнула Орлова.

Результатом работы с учеными Казанского федерального университета станет цикл совместных статей, которые будут опубликованы в научных журналах. Первой из них станет обзор по распространению гамазовых клещей летучих мышей на территории России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:19 24.11.2025В районе ул. Льва Толстого в Тюмени запретили парковку и остановку транспорта
11:57 24.11.2025Тюменцы презентовали "ИИ в образовании" на международной конференции
11:46 24.11.2025Тюменских мам приглашают на концерт и танцы
11:35 24.11.2025Ученые из Казани прошли стажировку в Тюменском медуниверситете

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора