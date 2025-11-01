1 тыс. 299 раз выезжала на вызовы скорая помощь в Тюмени в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 299 жителям областной столицы и Тюменского округа оказали помощь врачи и фельдшеры скорой за минувшие выходные, с 22 по 23 ноября.

В экстренной форме поступило 679 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 616 пациентов. Диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 729 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

139 человек работники оперативного отдела проконсультировали по вопросам работы дежурного стационара, а также по действиям при острой зубной боли в ночное время и предоставили полезную справочную информацию.