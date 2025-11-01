  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Для тюменских школьников проведут интеллектуальный марафон "Англосфера"

Общество, 08:21 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальный марафон в формате дискуссионного форума "Англосфера 2025": Tyumen Expo: Traditions and Innovations" для школьников 9−11 классов пройдет на площадке главного корпуса ТюмГУ 5 декабря.

По информации организаторов, в этом году он посвящен тому, как сохранить богатые традиции Тюменского региона и одновременно внедрять инновационные решения для развития экономики, культуры и технологий. Старшеклассники смогут продемонстрировать уровень владения английским языком, используя его в качестве инструмента социального взаимодействия и решения поставленных задач.

Материалы конкурса учитывают содержание школьной программы, но выходят за ее рамки и охватывают разные аспекты языка.

Конкурс пройдет в два этапа: интерактивная командная работа/групповой проект; круглый стол.

Школьники, принявшие участие в мероприятии, получат баллы на бонусную карту ТюмГУ, которые потом смогут обменять на сувениры или дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в университет на направление "Лингвистика".

