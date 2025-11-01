  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Тюменцы презентовали "ИИ в образовании" на международной конференции

Общество, 11:57 24 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" Ульяна Раведовская | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "ИИ в образовании" ученые ТюмГУ презентовали на VII Международной научно-практической конференции "Гуманизация технологий: этика научной коммуникации в эпоху искусственного интеллекта" в МФТИ.

"На конференции Тюменский государственный университет представил наиболее интересные наработки в проекте „ИИ в образовании“, полученные за последний год: результаты исследований, связанных с восприятием технологий в образовательном пространстве, результаты образовательных экспериментов, эволюцию технологических образовательных решений", — рассказала директор Школы образования ТюмГУ и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта Ульяна Раведовская.

Участники мероприятия рассмотрели вызовы, связанные с быстрым развитием ИИ: от методологических и этических до технологических пределов и рисков. На конференции также представили новые подходы к обучению, чат-ботам и использованию нейросетевых систем в академической среде, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

# ТюмГУ

11:57 24.11.2025Тюменцы презентовали "ИИ в образовании" на международной конференции
