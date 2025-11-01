В районе ул. Льва Толстого в Тюмени запретили парковку и остановку транспорта

Запрет на остановку транспортных средств введен по улице Льва Толстого на участке от здания №1 до пересечения с ул. Флотской в Тюмени. Также здесь запрещена парковка автомобилей, сообщили в управе Калининского округа города.

Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе КАО, а также в соответствии с требованиями приказа министра обороны РФ. Мера призвана обеспечить беспрепятственный доступ к военному объекту.