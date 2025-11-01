  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

В районе ул. Льва Толстого в Тюмени запретили парковку и остановку транспорта

Общество, 12:19 24 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Запрет на остановку транспортных средств введен по улице Льва Толстого на участке от здания №1 до пересечения с ул. Флотской в Тюмени. Также здесь запрещена парковка автомобилей, сообщили в управе Калининского округа города.

Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе КАО, а также в соответствии с требованиями приказа министра обороны РФ. Мера призвана обеспечить беспрепятственный доступ к военному объекту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движения , парковка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:19 24.11.2025В районе ул. Льва Толстого в Тюмени запретили парковку и остановку транспорта
11:57 24.11.2025Тюменцы презентовали "ИИ в образовании" на международной конференции
11:46 24.11.2025Тюменских мам приглашают на концерт и танцы
11:35 24.11.2025Ученые из Казани прошли стажировку в Тюменском медуниверситете

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора