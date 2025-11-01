Остановка у Аграрного института ТюмГУ получит новое название

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое наименование получит остановочный пункт у Аграрного института ТюмГУ в Тюмени с 28 ноября. Вместо "Государственный аграрный университет" она будет называться "Аграрный институт". Отметим, здесь останавливаются маршруты регулярных перевозок №№ 30, 62, 146, 149.

Пассажиры могут уточнить расписание на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.