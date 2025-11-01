  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
В МЧС посоветовали тюменцам не проверять лед на водоемах на прочность

Общество, 17:16 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 17 по 23 ноября сотрудники центра ГИМС и отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тюменской области провели 17 патрулирований водных объектов, в том числе 13 межведомственных.

"В ходе патрулирований и профилактических занятий в образовательных учреждениях проведено 293 беседы с охватом более 1833 человека, в том числе 1593 несовершеннолетних", - сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

МЧС России напоминает, что не следует выходит на водоем в сумерках, игнорировать запрещающие знаки, отпускать детей одних гулять по льду и не стоит проверять лед на водоемах на прочность.

# безопасность , МЧС

