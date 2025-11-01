Эксперты межрегиональной конференции высоко оценили тюменский "Музей воды"

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Тюменский "Музей воды" высоко оценили эксперты межрегиональной научно-практической конференции группы компаний "Росводоканал". Эксперты отметили не только оригинальность идеи, но и её практическую ценность, потенциал развития и вклад в формирование корпоративного имиджа, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Музей воды - не просто экспозиция: это живое пространство, где переплетаются прошлое и настоящее. Развитие системы водоснабжения здесь представлено сквозь призму исторических событий и судьбы тюменцев. Открытость и историческая преемственность – важные элементы имиджа динамично развивающегося предприятия, которое ценит наследие и инвестирует в будущее" - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Напомним, выставка работает в историческом здании бывшей водонапорной башни на ул. Орджоникидзе. Экспозиция включает фрагмент настоящего деревянного водопровода, образцы старинной и современной запорной арматуры, пробы первой очищенной воды Метелевского водозабора 1981 года, исторические фото разных лет и фильм о современных технологиях очистки воды и стоков.