  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Эксперты межрегиональной конференции высоко оценили тюменский "Музей воды"

Общество, 18:11 24 ноября 2025

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Тюменский "Музей воды" высоко оценили эксперты межрегиональной научно-практической конференции группы компаний "Росводоканал". Эксперты отметили не только оригинальность идеи, но и её практическую ценность, потенциал развития и вклад в формирование корпоративного имиджа, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"Музей воды - не просто экспозиция: это живое пространство, где переплетаются прошлое и настоящее. Развитие системы водоснабжения здесь представлено сквозь призму исторических событий и судьбы тюменцев. Открытость и историческая преемственность – важные элементы имиджа динамично развивающегося предприятия, которое ценит наследие и инвестирует в будущее" - сказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Напомним, выставка работает в историческом здании бывшей водонапорной башни на ул. Орджоникидзе. Экспозиция включает фрагмент настоящего деревянного водопровода, образцы старинной и современной запорной арматуры, пробы первой очищенной воды Метелевского водозабора 1981 года, исторические фото разных лет и фильм о современных технологиях очистки воды и стоков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Музей воды , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 24.11.2025Житель Тюменской области Фёдор Маслов стал лауреатом международного проекта
18:23 24.11.2025Танцевальный проект тоболяков получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив
18:21 24.11.2025Тюменцы в Екатеринбурге поборются за выход в финал конкурса "Это у нас семейное"
18:20 24.11.2025Региональный филиал центра ВОИН возглавил Сергей Рябов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора