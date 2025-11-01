  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Экскурсия тюменского преподавателя вышла в финал конкурса премии "Больше, чем путешествие"

Общество, 13:26 25 ноября 2025

ТюмГУ

Экскурсия "О Тюмени с душой и любовью" преподавателя кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и туризма СоцГум ТюмГУ Дарьи Никитиной вошла в число финалистов премии "Больше, чем путешествие". Для победы тюменцы могут поддержать ее голосами, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Очный этап Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" от Росмолодежи прошел в Москве. В финал вышли 72 проекта.

"Основной аудиторией моих экскурсий является молодежь. О нашей длинной и очень интересной истории я рассказываю легко. Благодаря проекту формируется любовь к городу, та самая, как сейчас популярно говорить, региональная и гражданская идентичность. А еще я обязательно рассказываю каково быть экскурсоводом — такая мини профориентация о моей профессии", - рассказала Дарья Никитина.

За последний год экскурсию "О Тюмени с душой и любовью" посетили более 1 тыс. 600 человек из из разных регионов и стран.

Индивидуальные участники, авторы проектов и представители организаций защитили свои идеи перед экспертным советом. Победители будут определены на основе полученных от экспертов оценок и результатов народного голосования.

Поддержать Дарью Никитину в народном голосовании можно на площадке ВК.

