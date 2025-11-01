Ситуация на паромной переправе в Тобольске находится под контролем

В Тобольске в ночь на 25 ноября зажало льдинами паром СП-20. К месту оперативно был направлен буксир и движение парома было возобновлено, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Он отметил, что погода вносит коррективы в работу паромной переправы. Ледовая обстановка на Иртыше усложняется. Однако ситуация находится под контролем. На месте дежурит судно на воздушной подушке.

"Прошу вас отнестись с пониманием к временным неудобствам и следить за дополнительными объявлениями", - написал Петр Вагин.

В администрации города добавили, что судно на воздушной подушке ежедневно дежурит с 6 часов утра на правом берегу реки. В случае затруднений с движением парома СП-20, пассажиры будут перевезены на СВП по маршруту ледовой переправы.

