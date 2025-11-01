На Урале создали союз ветеранов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Союз ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа" создан при поддержке полпреда президента России Артёма Жоги , сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации.

Главная задача Союза, по словам Артёма Жоги, — это объединение усилий, эффективная координация действий между ветеранскими объединениями, органами исполнительной власти и бизнесом, а также совершенствование системы поддержки ветеранов боевых действий.

"Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения для своих вопросов и помочь боевым товарищам", - подчеркнул он.

Возглавляет "Союз ветеранов специальной военной операции", участник первого потока программы "Время героев" и сотрудник аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе полковник Александр Загайнов.

Александр Загайнов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет, Общевойсковую ордена Жукова академию Вооружённых Сил Российской Федерации (диплом с отличием) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За личное мужество, самоотверженность и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции Александр Загайнов награждён орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу".