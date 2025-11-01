  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Многоквартирные дома в Тюменской области обслуживают 254 УК

Экономика, 13:59 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

254 управляющие компании обслуживают многоквартирные дома в Тюменской области. При этом действующие лицензии имеют 335 обслуживающих организаций, 81 из которых еще не приступили к управлению.

Такие данные привела начальник Госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

За весь период лицензирования в регионе выдали 559 лицензий, из которых впоследствии 51 аннулировали. Основная причина – отсутствие домов в управлении на протяжении шести месяцев.

Вместе с тем, Лариса Боровицкая отметила, что наблюдается динамика роста количества жалоб в жилищную инспекцию: "Причем скоро будет стопроцентное обращение в электронном виде. Более 92 процентов сегодня уже в электронном виде. Мы связываем этот тренд с цифровизацией в системе ЖКХ, где внедрены такие новые сервисы как Госуслуги Дом. Форма обратной связи делает подачу обращений максимально легким и доступным".

Цифровыми продуктами потзуются и сами инспекторы. Так, при помощи диалоговой нейросетевой системы обрабатывают часть стандартных запросов граждан.

Отметим, что всего в Тюмеснкой области 9,5 тыс. многоквартирных домов.

Оксана Корнеенкова

# Госжилинспекция , ЖКХ , управляющие компании

﻿
