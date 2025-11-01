  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

283,6 км противопожарных полос обновили в Нижнетавдинском округе

Общество, 14:10 25 ноября 2025

администрация Нижнетавдинского округа | Фото: администрация Нижнетавдинского округа

283,6 км противопожарных полос обновили в 17 сельских поселениях Нижнетавдинского округа. Почти половина минполос имеет ширину 10 м. Общая протяженность увеличена на 2 км, сообщает администрация муниципального образования.

Работы проводят по программе подготовке к предстоящему пожароопасному сезону 2026 г. Опашка и обновление минерализованных полос позволит защитить территории от угроз лесных и ландшафтных пожаров. Они создают естественные преграды и снижают риск перехода огня на земли населенных пунктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесные пожары , Нижнетавдинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 25.11.2025Ситуация на паромной переправе в Тобольске находится под контролем
14:32 25.11.2025МВД предупреждает: мошенники работают по одной схеме
14:10 25.11.2025283,6 км противопожарных полос обновили в Нижнетавдинском округе
13:37 25.11.2025Тюменцам рассказали о преимуществах электронных сертификатов для людей с ОВЗ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора