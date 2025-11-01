283,6 км противопожарных полос обновили в Нижнетавдинском округе
283,6 км противопожарных полос обновили в 17 сельских поселениях Нижнетавдинского округа. Почти половина минполос имеет ширину 10 м. Общая протяженность увеличена на 2 км, сообщает администрация муниципального образования.
Работы проводят по программе подготовке к предстоящему пожароопасному сезону 2026 г. Опашка и обновление минерализованных полос позволит защитить территории от угроз лесных и ландшафтных пожаров. Они создают естественные преграды и снижают риск перехода огня на земли населенных пунктов.