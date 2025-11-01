  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Тюмень впервые принимает Кубок ФССП России по комплексному единоборству

Спорт, 14:21 25 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 80 человек из восьми федеральных округов РФ участвуют в Кубке ФССП России по комплексному единоборству, который стартовал в спортшколе "Прибой" 25 ноября. Состязание посвящено памяти судебного пристава Михаила Малинникова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

"Кубок проводится в разных субъектах уже одиннадцатый раз, а у нас впервые. Для нас большая честь встречать такие высокие соревнования, посвященные памяти героя. Уверен, команда Уральского федерального округа, в частности, тюменские судебные приставы составят достойную конкуренцию и постараются занять почетные призовые места. Команда тюменского управления регулярно принимает участие и в других масштабных состязаниях. Профессиональная подготовка полностью соотносится и с общей физической. Жизнь наших жителей в надежных руках", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.

﻿

Благодаря героизму Михаила Малинникова было спасено 13 человек, находившихся в здании суда 1 ноября 2013 года в Кургане. В тот день слушали дело о побоях, нанесенных мужчиной женщине. На посту для досмотра судебные приставы Михаил Малинников и Александр Шаройко остановили подозрительного гражданина, который уже был готов взорвать гранаты. Михаил Малинников среагировал молниеносно и вытолкнул террориста на лестничную площадку, где завязалась схватка и раздались взрывы. Судебный пристав закрыл своим телом гранату, и все осколки попали в него, причинив смертельные раны. Указом президента Российской Федерации его наградили орденом Мужества посмертно.

"Двенадцать лет прошло с тех трагических событий. Мы все помним о героическом поступке Михаила, и проведение Кубка ежегодно напоминает нашим сотрудникам о том, какие ребята несут службу в наших рядах", - сказал на открытии замдиректора Федеральной службы судебных приставов РФ Алексей Рагозин.

﻿

Комплексное единоборство включает в себя ударную и борцовскую технику, которая является служебно-прикладным видом спорта федеральных силовых структур. Лично-командные соревнования среди мужчин и женщин проходят в различных весовых категориях по олимпийской системе. Выступление оценивают судьи международной категории.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Младший судебный пристав по ОУПДС Александр Яковенко из Санкт-Петербурга представляет Северо-Западный федеральный округ. Ранее он занимал призовые места на чемпионате России и международных соревнованиях ОДКБ.

"Участвуем в данном турнире практически ежегодно уже на протяжении шести лет. Конечно, целенаправленно готовились к Кубку. Проходили подготовку в городе и ездили на спортивные сборы в Петрозаводск. Я, как и вся наша команда, готов к поединкам, надеемся на достойный хороший результат", - добавил Александр Яковенко.

﻿

Итоги подведут 27 ноября. Будут определены победители в личном зачёте среди мужчин и женщин, а также лучшие в командном зачёте.

Виктория Макарова

