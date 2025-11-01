В Тюмени проходит XI Региональный форум замещающих семей

Около 100 замещающих семей из 26 территорий Тюменской области собрались в региональном центре "Семья" на XI региональный форум замещающих семей "Семейная скрепа – семейные ресурсы". Это уже второе десятилетие, как форум становится для опекунов надежной опорой: пространством диалога, обмена опытом и восполнения душевных сил.

Особенностью нынешнего форума стала его глубокая ориентация на поддержку самих замещающих родителей. Как подчеркнула в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий психолог центра Джамиля Достовалова, процесс адаптации детей и взрослых в новой семейной системе нередко растягивается на годы. "Очень важно, что у нас в регионе сформирована целая система помощников, поддерживающих замещающих родителей и детей. Мы ставим целью помогать их, поддерживать и открывать новые горизонты", – отметила она.

Программа форума выстроена так, чтобы каждая семья смогла найти свой источник ресурса. С самого утра участники погружаются в работу разнообразных площадок. На "Киноискусстве как ресурсе" психолог Елена Самойлова помогает родителям осмыслить роль медиа в семейном воспитании. "Когда мы рассматриваем малые формы, например, мультфильмы длительностью пять‑десять минут, начинаем глубоко анализировать темы, разговариваем о смыслах, о том, как это влияет на нас. В следующий раз мы уже к любому медиаконтенту начинаем присматриваться, то есть уже не поглощаем его бездумно", – объяснила она.

На площадке "Сплочение как ресурс", организованной Ассоциацией замещающих семей Тюменской области, обсуждают, как укрепить семью в период взросления детей и справиться с непростыми поведенческими проявлениями подростков. "Гастрономический ресурс" предлагает семьям вместе готовить, делиться рецептами и вдохновляться общением за кухонным столом. На мастер‑классе "Знание как ресурс" Джамиля Достовалова напоминает родителям об их собственном опыте и знаниях, которые уже содержат ответы на многие вопросы: "Иногда нужно просто напомнить, как все просто. Что они это все уже знают".

Не менее трогательной становится работа площадки "Воспоминания как ресурс", где педагог‑психолог Александра Ставрова помогает участникам переосмыслить семейную историю как нить, связывающую поколения. Творческие мастер‑классы в рамках "Вдохновения как ресурса" дают возможность через совместное занятие, будь то поделки или игры, лучше понять друг друга и найти общий язык в сложных ситуациях. А на площадке "Искусство как ресурс" гости участвуют в фотопроекте "Когда цветет душа" и посещают выставку‑ярмарку "СВОими руками", организованную сообществом многодетных мам и женскими общественными объединениями.

Примечательно, что в работе форума активно участвуют не только мамы, но и папы, ведь, по словам Джамили Достоваловой, они наравне с замещающими мамами выполняют родительский функционал. Кроме того, организаторы отмечают стабильность команды специалистов, сопровождающих замещающие семьи на всех территориях области. Это люди, которые не понаслышке знают о трудностях и готовы делиться реальными инструментами поддержки.

В завершающий час форума участников ждет церемония закрытия с творческими номерами, теплыми поздравлениями и награждением самых активных замещающих семей и специалистов. Организаторы убеждены, что такие встречи – это не просто ответы на вопросы, а настоящая перезагрузка. Здесь родители получают возможность напитаться энергией, отдохнуть и восстановить ресурсы, чтобы с новыми силами продолжать свой важный путь.

Инна Кондрашкина