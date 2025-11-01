Тюменский доцент презентовала полиамидную нить для остеосинтеза на всероссийском съезде

Доклад об использовании полиамидной нити для остеосинтеза грудины представила доцент кафедры госпитальной хирургии Тюменского медуниверситета Вера Соколова на XXXI Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН Москвы.

Данная тема стала самой обсуждаемой на секции. Были представлены данные по математическому анализу факторов риска осложнений стернотомии, основного доступа к сердцу и выводы экспериментального исследования по сравнению видов и материалов для остеосинтеза грудины, которые легли в основу диссертационного исследования, сообщает пресс-служба вуза.

"Встреча на таких масштабных мероприятиях, как съезд сердечно-сосудистых хирургов, позволяет обмениваться опытом, накапливать знания, в том числе о способах лечения пациентов с инфекционными осложнениями со стороны доступа к сердцу, тем самым снизить частоту развития этих осложнений и летальность", - отметила Вера Соколова.