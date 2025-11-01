  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
Тюменский доцент презентовала полиамидную нить для остеосинтеза на всероссийском съезде

Общество, 17:07 25 ноября 2025

Доклад об использовании полиамидной нити для остеосинтеза грудины представила доцент кафедры госпитальной хирургии Тюменского медуниверситета Вера Соколова на XXXI Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН Москвы.

Данная тема стала самой обсуждаемой на секции. Были представлены данные по математическому анализу факторов риска осложнений стернотомии, основного доступа к сердцу и выводы экспериментального исследования по сравнению видов и материалов для остеосинтеза грудины, которые легли в основу диссертационного исследования, сообщает пресс-служба вуза.

"Встреча на таких масштабных мероприятиях, как съезд сердечно-сосудистых хирургов, позволяет обмениваться опытом, накапливать знания, в том числе о способах лечения пациентов с инфекционными осложнениями со стороны доступа к сердцу, тем самым снизить частоту развития этих осложнений и летальность", - отметила Вера Соколова.

