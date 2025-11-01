Тюменская студентка покажет мастерство на всероссийском этапе "Профессионалов"
Финал всероссийского чемпионата "Профессионалы" состоится в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря. участие в нем примут представители различных профессий со всей России и дружественных стран. Среди претендентов на победу — студентка Агротехнологического колледжа Тюмени Людмила Андреева.
Она продемонстрирует свои умения в категории "Сельскохозяйственные биотехнологии". Всего от Тюменской области на состязания отправятся три участника, сообщает региональный департамент АПК.
Главная цель соревнования — поддержка одарённой молодёжи, формирование сильной профессиональной базы и достижение технологического лидерства России.