В Тюменском округе закрыли Переваловскую школу на карантин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Переваловской средней школе приостановили с 26 ноября по 2 декабря. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), пишет администрация Тюменского округа.

Уровень заболеваемости в учебном заведении составил 27 % - самый высокий среди всех школ столичного. В целом, за последнюю неделю фиксируется увеличение числа заболевших жителей Тюменского округа, причем больше всего болеют люди трудоспособного возраста - рост в два раза.

Председатель СПЭК, замглавы округа Александр Бормотов призвал руководителей образовательных учреждений усилить утренний фильтр, не допускать до занятий детей с признаками простуды, проводить тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств в помещениях детсадов, школ, спортивных школ и школ искусств, других учреждений социальной сферы.

По информации Областной больницы № 19, прививочная кампания от гриппа завершилась 15 ноября. План по территории выполнен: привито более 76 тысяч человек, из них более 23 тысяч - дети.

Прививка не гарантирует, что ОРВИ или грипп обойдут стороной, но она убережет организм от тяжелых осложнений сезонных заболеваний.