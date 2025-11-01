Для жителей Тюменской области подготовили праздничную программу ко Дню матери

Десятки концертов, спектаклей, мастер-классов и выставок, посвященных Дню матери, пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области с 26 по 30 ноября. Подборку главных событий в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске подготовил региональный департамент культуры.

В музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени 28 ноября в 18 часов начнется концертная программа "Голос сердца" в исполнении студентов Тюменского колледжа искусств. Вход по предварительной записи.

29 ноября в 17 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) джаз-оркестр "Золотая труба" представит программу "Спасибо за всё, мам!". В 18 часов хореографическую историю "От сердца к сердцу" покажет студия танца "Денс хит". Концерт "Материнство сквозь призму времени и культур" с участием ансамбля "Зорецвит" в 14 часов развернется во дворце национальных культур "Строитель" (ул. Текстильная, 5А) .

30 ноября в 27 часов Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36) устроит тематическую экскурсию. В этот же день в 14 часов в Арт-кафе гостей ждут на концерт "Мама – главное слово" и в 18 часов в Тюменском драматическом театре на спектакле "Ветер в тополях".

В Тобольске с 26 по 29 ноября пройдут праздничные концерты во дворцах культуры "Речник", "Синтез", "Водник" и в Центре сибирско-татарской культуры.

28 ноября в Детской школе искусств имени А.А. Алябьева в 17 часов состоится музыкальная программа "Слово о маме".

В Центральной библиотеке Ишима 30 ноября откроется книжная выставка "Уютный уголок Муми-мамы".

28 ноября в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске посетителей ждет мастер-класс по созданию пряников по старинному рецепту. 30 ноября на сцене городского дворца культуры дадут старт большому праздничному концерту.

В библиотеках и домах культуры Заводоуковского округа 29-30 ноября пройдут творческие мастер-классы по изготовлению открыток и подарков для мам. 30 ноября концертные программы "Светлое имя - мама" и "Любовью сердце матери стучи" состоятся в Бигилинском и Боровинском ДК.

Полная афиша всех мероприятий доступна на сайтах муниципальных образований и учреждений культуры.

Возрастное ограничение: 6+.