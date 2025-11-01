В Тобольске участникам госпрограммы "Молодая семья" вручили ключи от квартир

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Два новых 16-этажных дома введены в эксплуатацию в Тобольске. Cреди новоселов есть участники федеральной программы "Молодая семья". Глава города Петр Вагин лично поздравил обладателей новых квартир и вручил им ключи.

Семья Хабибуллиных, в которой растут трое детей, с радостью продемонстрировала свою новую квартиру и поделилась планами. Денис и Юлия готовят светлую отдельную комнату для сына, уютную детскую для дочек, а просторную лоджию планируют использовать как рабочий кабинет для главы семейства.

"Такие моменты напоминают, для чего мы живем и работаем. Обеспечение горожан доступным и комфортным жильем — одна из наших ключевых задач в рамках госпрограммы. Видеть счастливые глаза детей и родителей — лучшая награда", - подчеркнул Петр Вагин.

Всего в этом году 52 молодые семьи получили свидетельства о социальной выплате. Значительная часть из них предпочла приобрести квартиры в современном и перспективном 15-м микрорайоне, пишет администрация города. Здесь расположены современная школа, детский сад, сквер Семьи, любви и верности для прогулок, а в будущем появится Менделеев-парк, который станет новой точкой притяжения для всех горожан.