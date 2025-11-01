Школам, колледжам и педвузам разрешили создавать официальные каналы в Мах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники и их родителям смогут получать важную информацию в национальном мессенджере Мах. У школ, колледжей, организаций дополнительного образования и педагогических вузов России появилась возможность создать официальные каналы связи на Мах, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"Через сообщества можно оперативно сообщать обучающимся и их родителям важную информацию: публиковать посты о достижениях детей и педагогического коллектива, рассказывать о реализуемых проектах и планируемых конкурсах, приглашать на встречи, различные мероприятия и занятия в кружках и секциях", - отмечено в сообщении.

Отметим, что в октябре 2025 года в национальном мессенджере для школьников, педагогов и родителей стал доступен информационно-коммуникационный образовательный сервис "Сферум". Этот цифровой инструмент позволяет сделать традиционное образование более эффективным и современным, не заменяя его.

Для помощи в настройке и запуске канала предусмотрена подробная инструкция, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Mах – российский национальный мессенджер. Закон о его создании был подписан президентом России. На данный момент Mах обладает всеми основными функциями мессенджера. Информационно-коммуникационный образовательный сервис "Сферум" уже завершил интеграцию в национальный мессенджер Мах. Он доступен для всех пользователей из 89 регионов России.