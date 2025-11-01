В Увате прекращают движение судна на воздушной подушке

| Фото: администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Движение судна на воздушной подушке прекратят в Увате 26 ноября с 14 часов. Толщина льда на реке Иртыш составляет от 23 до 43 сантиметров, что соответствует безопасному передвижению пешеходов, следует из результатов проведенного комиссионного обследования ледовой переправ.

Как сообщает администрация Уватского округа, сейчас организована пешая тропа, установлены светоотражающие вешки. С 27 ноября ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" начнут работы по подготовке ледовой переправы путем намораживания для передвижения по ней автомобилей.

| Фото: администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности на льду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.