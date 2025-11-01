  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

В Увате прекращают движение судна на воздушной подушке

Общество, 15:37 26 ноября 2025

администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Движение судна на воздушной подушке прекратят в Увате 26 ноября с 14 часов. Толщина льда на реке Иртыш составляет от 23 до 43 сантиметров, что соответствует безопасному передвижению пешеходов, следует из результатов проведенного комиссионного обследования ледовой переправ.

Как сообщает администрация Уватского округа, сейчас организована пешая тропа, установлены светоотражающие вешки. С 27 ноября ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" начнут работы по подготовке ледовой переправы путем намораживания для передвижения по ней автомобилей.

администрация Уватского округа | Фото: администрация Уватского округа

Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности на льду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# воздушная подушка , река Иртыш , Уват

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 26.11.2025В Тюмени проходит масштабный форум социальных предпринимателей
16:43 26.11.2025Участник "Боевого кадрового резерва" осваивает пиар на практике в фонде "Защитники Отечества"
16:32 26.11.2025Владимир Сбитнев будет развивать блок по работающей молодежи России
16:21 26.11.2025В Тюмени на ул. Горького реконструируют канализационный коллектор

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора