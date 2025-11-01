Тюменка выиграла Всероссийский конкурс профмастерства "Лига вожатых"
Татьяна Никонорова стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых". Ее наградили в номинации "Наставники в сфере воспитания", пишет инфоцентр правительства Тюменской области.
Тюменка работает начальником управления организационно-методического развития центра "Ребячья республика" и главным специалистом по связям с общественностью Ассоциации "Мы вместе".
Всего в конкурсе состязались 10 тыс. участников со всей страны, а в очный финал вышли только 300 лучших. Им необходимо было показать не только профессиональную компетентность, но и умение работать в команде, принимать управленческие решения, проявлять креативность, эмоциональную устойчивость и гибкость мышления.