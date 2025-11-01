  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Тюменка выиграла Всероссийский конкурс профмастерства "Лига вожатых"

Общество, 20:14 26 ноября 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Татьяна Никонорова стала победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых". Ее наградили в номинации "Наставники в сфере воспитания", пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

Тюменка работает начальником управления организационно-методического развития центра "Ребячья республика" и главным специалистом по связям с общественностью Ассоциации "Мы вместе".

Всего в конкурсе состязались 10 тыс. участников со всей страны, а в очный финал вышли только 300 лучших. Им необходимо было показать не только профессиональную компетентность, но и умение работать в команде, принимать управленческие решения, проявлять креативность, эмоциональную устойчивость и гибкость мышления.

﻿

# вожатые , наставничество

