Учеников двух школ Тобольска переводят на дистанционное обучение

Общество, 18:59 26 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две школы Тобольска - №1 и №6 - временно переходят на дистанционное обучение с 27 ноября по 4 декабря.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

Переход на дистанционное обучение связан с тем, что порог заболеваемости ОРВИ превысил 20%.

“Мы заботимся o здоровье наших детей и делаем всё необходимое для предотвращения распространения инфекции”, – заключил Петр Вагин.

Петр Вагин , Тобольск , школы

﻿
