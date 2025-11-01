  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
В Тюмени 100 студентов соревнуются за звание лучшей академической группы УФО

Общество, 16:41 27 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Слёт лучших академических групп УФО стартовал на базе "Олимпийской ребячки" 26 ноября. Мероприятие продлится до 28 ноября, в нем примут участие 100 студентов-лидеров из восьми ведущих вузов региона, сообщает пресс-служба проекта "Слёт лучших академических групп УФО".

Проект реализуют за счет грантовых средств, предоставляемых юридическому лицу – победителю всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2025 году от Федерального агентства по делам молодёжи.

Программа лёта включает в себя конкурсные испытания различных направлений: спортивные, интеллектуальные, творческие, деловые и лидерские; образовательную программу, которую проведут эксперты федерального и регионального уровня.

Организаторами выступают Тюменский государственный медицинский университет и координационный центр молодежных проектов под руководством представителя молодежного комитета Межвузовского кампуса Тюмени Дании Степановой, а также при поддержке департамента молодежной политики Тюменской области. Слёт призван выявить и поддержать наиболее сплоченные и перспективные студенческие коллективы, став платформой для их профессионального и личностного роста.

# Олимпийская Ребячка , слет , студенты , УФО

