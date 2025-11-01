  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
АО "Транснефть – Сибирь" провело семинар-совещание по вопросам промышленной безопасности и производственного контроля

Общество, 16:08 27 ноября 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

На базе АО "Транснефть – Сибирь" (дочернее предприятие ПАО "Транснефть") состоялся семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы ПАО "Транснефть" (ОСТ).

Ежегодная рабочая встреча проходила в Тюмени под руководством директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрея Зайцева. В течение двух дней участники мероприятия со всей страны обсуждали изменения в российском законодательстве в области промышленной безопасности, вопросы цифровизации производственных процессов и другие.

В частности, в формате круглого стола участники обсудили реализацию проекта системы развития Транснефть – ОПТИМУМ (СРТ-ОПТИМУМ), в рамках которого в дочерних организациях компании вводится система рейтинговой оценки (СРО).

Также были изучены инструменты и методология поиска причин возникновения нештатных ситуаций, определены меры профилактики. На примере практик "Прямой разговор", "Честный диалог", "Барьерная модель", "5 почему" с применением мозгового штурма был проведен практический тренинг по разбору конкретного события.

В мероприятии принял участие заместитель начальника управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса – начальник отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Валерий Титко.

"Встречи между ПАО "Транснефть" и Ростехнадзором стали уже традиционными. Между нашими организациями заключено соглашение о взаимодействии, на основании которого мы планируем свою деятельность, утверждая план совместной работы. Данное мероприятие дает возможность ответить на самые актуальные вопросы сотрудников в области промышленной безопасности", – отметил он.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в успешной основе производственной деятельности акционерного общества "Транснефть – Сибирь". Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и бесперебойной транспортировки нефти.

Елена Григорьева

Елена Григорьева

