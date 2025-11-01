  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Казахстанская лесоперерабатывающая компания заинтересовалась тюменской продукцией

Экономика, 16:30 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительный лес и цементно-стружечные плиты тюменских предприятий интересуют представителя лесоперерабатывающей компании из Астаны. С Тюменским регионом казахстанцы ведут сотрудничество два года. Есть желание увеличить количество поставщиков продукции.

"Готовы посмотреть все, что у вас есть. Сейчас узнали об интересном предприятии, выпускает цементно-стружечную плиту, ЦСП. Посмотрели их каталоги, лично посетим, пообщаемся и, возможно, начнем работать с ними. Нам интересно все, что есть у вас, предложить нашему рынку. Новинки у вас есть", - рассказал коммерческий директор компании "РS Group" Астаны Алихан Сагов во время урбан-тура в квартале "Первомайская 1А" 27 ноября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алихан вошел в состав бизнес-миссии, которая проходит в Тюмени 26-28 ноября.

Семейная компания из Астаны занимается лесопереработкой четвертый год. Имеет большое производство по выпуску паллетов, щитов, ящиков, упаковочной тары, пергол. Строят деревянные дома.

"Основное сырье закупаем в России. Регионы – Иркутск, Красноярск. Также сотрудничаем с Курганом, Новосибирском, Томском, Пермью. В Тюмени второй раз, два года сотрудничаем с двумя компаниями, закупаем строительный лес – доску. Видим, что у вас предпринимательство развивается, и у нас оно развивается. Все, что происходит на Земле, - это все от коммуникаций людей. Кто-то отдает товар, эмоцию, а кто-то деньги", - уверен астанинский предприниматель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По итогам бизнес-миссии генеральный директор ТОО "АМОН КЗ" Наталья Толманова из Алматы заключила контракт на поставку из Тюмени некоторых видов косметики.

Главный специалист отдела закупок строительного холдинга BI Group Досхан Омаров подписал договор о вступлении компании в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластера". Это первая иностранная компания в его составе. Крупнейший холдинг Казахстана планирует закупать в регионе стройматериалы.

Анжела Лебедева

бизнес-миссия , международное сотрудничество , Республика Казахстан , строительно-индустриальный кластер

