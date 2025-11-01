  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Тюменцам рассказали о преимуществах электронного свидетельства пенсионера

Общество, 17:14 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронное свидетельство пенсионера с QR-кодом – это современный цифровой документ, служащий полноценной заменой традиционным пластиковым или бумажным удостоверениям. Об этом рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 27 ноября.

Он сообщил, что сегодня получить такой документ можно дистанционно в личном кабинете на портале Госуслуг, где свидетельство появится в течение одного рабочего дня. "Для новоиспеченных пенсионеров QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии", - добавил Виталий Левенков. С начала 2025 года в Тюменской области было выдано около 8 тыс. таких документов.

Отметим, что электронное свидетельство имеет ту же юридическую силу, что и его бумажные варианты. Его можно распечатать или предъявлять прямо из приложения Госуслуг. При этом ранее выданные удостоверения сохраняют свою юридическую силу, их не нужно менять. Те, кто предпочитает традиционный формат, могут получать пластиковые свидетельства в клиентских службах отделения по Тюменской области", - рассказал Виталий Левенков.

Проект электронных удостоверений — это часть масштабной работы по созданию единого цифрового профиля льготных категорий граждан, это упрощает гражданам подтверждение прав на социальные гарантии и делает получение услуг более комфортным для пенсионеров.

Напомним, что в 2026 году более 20 тыс. жителей региона получат право оформить пенсию. По данным СФР на 2025 год, в настоящее время около 410 тыс. человек в Тюменской области получают различные виды пенсий. Большинство пенсионеров, 331 тыс. человек, получают страховую пенсию по старости.

