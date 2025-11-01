Тюменская спортсменка Ольга Иванова стала чемпионкой мира по киокусинкай

| Фото: t.me/dfksdo72 | Фото: t.me/dfksdo72

Чемпионкой мира по киокусинкай стала представительница спортивного клуба "АТЭМИ" Ольга Иванова из Ишима. В Токио она покорила вершину пьедестала почета на чемпионате и первенстве мира, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

"Эта победа — закономерный результат многолетних упорных тренировок, железной самоотдачи и высочайшего уровня подготовки. Ольга с честью представила не только свой родной Ишим и клуб "АТЭМИ", но и сборную России на мировой арене", — прокомментировал выступление спортсменки ее тренер Антон Шакуто.

Легендарный турнир собрал 850 сильнейших спортсменов из 41 страны мира. В такой невероятной конкуренции Ольга Иванова показала непревзойденное мастерство. Выступила она в возрастной категории старше 18 лет.

Путь к золоту был триумфальным: она уверенно и досрочно прошла соперниц из Германии и Казахстана. В решающем финальном поединке встретилась с представительницей России и одержала убедительную победу, не оставив сомнений в своей чемпионской подготовке.