Первый в России региональный дом "Союза женщин" открыли в Тюмени

Общество, 20:48 27 ноября 2025

из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева

Первый в России региональный дом "Союза женщин" открыли в Тюмени. Общественное объединение расположилось в одном из старейших и знаковых зданий областного центра, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"В разные годы здесь располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение Детского фонда имени Ленина. Атмосфера созидания, заботы о жизни, здоровье и счастливом детстве сохранилась и сегодня. Теперь это место стало домом для женского движения, которое активно разрабатывает и реализует программы по социальному, психологическому, юридическому и материальному сопровождению женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - уточнил глава.

﻿

Он отметил, что активистки движения уделяют особое внимание семьям участников специальной военной операции.

"Огромное спасибо президенту Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерине Лаховой, депутату Тюменской областной думы и лидеру регионального отделения Наталье Шевчик, всем активисткам за бескорыстный труд, внимание к каждому человеку и сохранение великой миссии — быть опорой и поддержкой для тех, кто в этом нуждается", - подчеркнул Максим Афанасьев.

В память об этом событии он подарил региональному отделению картину, на которой запечатлён мост Влюблённых — символ города. Мосты соединяют не только берега, но и сердца, судьбы. Глава Тюмени надеется, что пожаренная картина станет символом единства и силы всех активных женщин региона, объединившихся в одно мощное общественное движение.

