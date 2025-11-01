Педагог из Ялуторовска победила в федеральном конкурсе "Воспитатели России"

Педагог детского сада № 10 Ялуторовска Татьяна Варсеева стала победителем XIII Всероссийского конкурса "Воспитатели России". Она стала лучшей в номинации "Молодые профессионалы".

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, конкуренция была большой – в конкурсе участвовали более четырёх тысяч педагогов со всей страны.

Глава региона поздравил воспитателя с победой и пожелал ей дальнейших профессиональных успехов.