Фонари на разворотной площадке у села Беркут установили по поручению губернатора

Экономика, 15:04 28 ноября 2025

Пять фонарей установили на разворотной площадке, где оборудована остановка для общественного транспорта у с. Беркут Ялуторовского округа. Таким образом, выполнено поручение губернатора Тюменской области, сообщает Главное управление строительства.

Объект появился по запросу жителей на прямую линию главы региона. Располагается он недалеко от надземного пешеходного перехода через федеральную трассу. Автобусы со стороны Тюмени заезжают на остановку, высаживают пассажиров, разворачиваются на площадке и едут дальше до Ялуторовска.

Для комфорта водителей и безопасности жителей подрядная организация, чтобы осветить площадку, смонтировала 150 метров линий электропередач. Работы проведены по поручению губернатора Тюменской области. В 2026 году освещение появится и со стороны населенного пункта.

Напомним, 511-й рейсовый автобус заезжает на новый остановочный пункт с 1 ноября. По межмуниципальному маршруту Тюмень - Ялуторовск предусмотрено четыре рейса с ежедневным расписанием.

ГУС Тюменской области , освещение , прямая линия

