Как оплатить имущественные налоги онлайн, напомнили тюменцам
О необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года напоминают жителям Тюменской области. Сделать это онлайн можно несколькими способами: с помощью сервиса на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", в личном кабинете налогоплательщика и на портале госуслуг.
Оплатить имущественные налоги также можно в любых банках — в отделениях, через банкоматы, мобильные приложения. Для этого нужно воспользоваться QR- или штрихкодом из налогового уведомления, пишет Вслух.ру.
Жителям региона было направлено более 750 тыс. налоговых уведомлений. Общая сумма к уплате превышает 4 млрд рублей.
Неплательщикам начнут начислять пени уже со 2 декабря, напоминает ФНС.