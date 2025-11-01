Как оплатить имущественные налоги онлайн, напомнили тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года напоминают жителям Тюменской области. Сделать это онлайн можно несколькими способами: с помощью сервиса на сайте ФНС России "Уплата налогов и пошлин", в личном кабинете налогоплательщика и на портале госуслуг.

Оплатить имущественные налоги также можно в любых банках — в отделениях, через банкоматы, мобильные приложения. Для этого нужно воспользоваться QR- или штрихкодом из налогового уведомления, пишет Вслух.ру.

Жителям региона было направлено более 750 тыс. налоговых уведомлений. Общая сумма к уплате превышает 4 млрд рублей.

Неплательщикам начнут начислять пени уже со 2 декабря, напоминает ФНС.