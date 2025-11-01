О нюансах посева эустомы рассказала тюменский агроном

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

С момента посева эустомы до появления первых цветков может пройти более полугода. Начинать посев семян на рассаду необходимо начинать в ноябре–декабре, отмечает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Наталья Степина.

Так как семена эустомы мелкие, рекомендуется применять метод поверхностного проращивания. Субстрат для посева семян следует выбирать легкий по механическому составу, богатый питательными веществами и хорошо водопроницаемый с уровнем кислотности – 6,0-7,0. Допускается использование готового почвогрунта. Оптимальная температура для прорастания семян от плюс двадцати до плюс двадцати пяти градусов. Эустома хорошо растет при высокой интенсивности освещения. Зимой необходимо обеспечивать длительное освещение более 15 часов в сутки, для этого лучше использовать фитолампы.

Сеянцы поливают теплой водой раз в неделю или после просыхания субстрата на несколько сантиметров. Оптимальная относительная влажность воздуха – 45-65%. Не рекомендуется опрыскивать эустому.

Всходы появляются примерно через две недели. После всходов на протяжении нескольких месяцев сеянцы растут медленно. Чтобы обеспечить более быстрый и полноценный рост через несколько месяцев растения необходимо пикировать в отдельные небольшие контейнеры, пишет КП-Тюмень.