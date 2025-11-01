  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
В гостинице села Аромашево провели пожарно-тактические учения

Общество, 20:10 28 ноября 2025

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожарно-тактические учения в местном гостиничном комплексе прошли в с. Аромашево. По легенде, "пожар" вспыхнул на втором этаже здания : "огонь" стремительно распространялся, что усложнило самостоятельную эвакуацию одного из постояльцев, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

"Цель учений - проверка готовности личного состава к действиям в условиях, приближенных к реальным, отработка навыков спасения людей в местах массового пребывания. Регулярные тренировки необходимы для поддержания высокого уровня профессионализма, развития психологической устойчивости, способности быстро и эффективно действовать в сложных обстоятельствах", - рассказал начальник 27 пожарно-спасательного отряда областного главка МЧС России Сергей Пуртов.

Сотрудники 150 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тюменской области провели разведку, определив оптимальный путь эвакуации - "пострадавший" спасен, условный пожар ликвидирован.

﻿

# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

﻿
