Обновленный мост открыли для автомобилей в Ишимском округе

Общество, 20:33 28 ноября 2025

Главное управления строительства Тюменской области | Фото: Главное управления строительства Тюменской области

Рабочее движение для автомобилей по обновлённому мосту через реку Ишим открыли на дороге Ишим – Маслянский – Сладково в Ишимском округе. Капитальный ремонт моста протяжённостью 225,1 погонных метров провело АО "ТОДЭП", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Специалисты обустроили проезжую часть, провели ремонт пролётного строения и опор, нанесли антикоррозионную защиту. Работы по укреплению берегов продолжатся до 12 декабря.

﻿

Напомним, мост пострадал в 2024 году во время рекордного для Тюменской области паводка.

Капитальный ремонт выполнен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

