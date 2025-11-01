Два тобольских фестиваля отметили на премии Russian Event Awards

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Два фестиваля из Тобольска отметили на XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в Нижнем Новгороде. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Петр Вагин.

В номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства" среди городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек первое место занял фестиваль "Кофе, искусство и шоколад". В 2026 году он пройдет под новым названием — "Сладкий Тобольск".

Третье место в номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате" у гастрономического фестиваля "Уха-Царица".

В отдельной номинации "Город событийного туризма" Тобольск победил по сумме баллов всех своих проектов.

В этом году в финале представлены 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.