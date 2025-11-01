На транспортной развязке на Червишевском тракте открыли движение по новым съездам

| Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из телеграм-канала Александра Моора

Движение по новым съездам транспортной развязки на пересечении Червишевского тракта с обходом деревни Ожогина запустили в Тюмени. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава региона Александр Моор.

"Теперь у жителей ЖК Ново Комарово есть возможность беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана. Открыт разворотный съезд для тех, кто движется по Червишевскому тракту из города и хочет вернуться обратно. Всего запущено движение по четырем съездам", — написал Александр Моор.

Как уточнили в Главном управлении строительства Тюменской области, съезд №1 — протяженностью 324,58 метра, по нему можно выехать из ЖК "Ново Комарово" и проехать в сторону города, съезд №3 протяженностью 316,94 метра, по нему можно развернуться двигаясь по Червишевскому тракту из Тюмени обратно в город, съезд №4 протяженностью 468,66 метра, по нему можно выехать из ЖК "Ново Комарово" и проехать в сторону города Кургана.