На автобусную экскурсию про местные промыслы и ремесла приглашают тюменцев
Автобусная экскурсия о промыслах и ремеслах, которые получили наибольшее развитие в Тюмени, пройдет 6 декабря, начало в 11 часов 30 минут. Маршрут построен по историческому центру города и включает посещение музейно-ремесленного "Цеха".
Участники познакомятся с тюменской объемной резьбой на пешеходной улице Дзержинского, узнают, где в Тюмени находился "кожевенный Лион" и кто такие "корчажники", а также примут участие в мастер-классе "Крапивные истории".
Старт экскурсии — ул. Советская, 63.
Узнать подробности можно по ссылке.
Возрастное ограничение: 6+