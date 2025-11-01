На автобусную экскурсию про местные промыслы и ремесла приглашают тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Автобусная экскурсия о промыслах и ремеслах, которые получили наибольшее развитие в Тюмени, пройдет 6 декабря, начало в 11 часов 30 минут. Маршрут построен по историческому центру города и включает посещение музейно-ремесленного "Цеха".

Участники познакомятся с тюменской объемной резьбой на пешеходной улице Дзержинского, узнают, где в Тюмени находился "кожевенный Лион" и кто такие "корчажники", а также примут участие в мастер-классе "Крапивные истории".

Старт экскурсии — ул. Советская, 63.

Узнать подробности можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+