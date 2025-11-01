  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

На автобусную экскурсию про местные промыслы и ремесла приглашают тюменцев

Общество, 12:30 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Автобусная экскурсия о промыслах и ремеслах, которые получили наибольшее развитие в Тюмени, пройдет 6 декабря, начало в 11 часов 30 минут. Маршрут построен по историческому центру города и включает посещение музейно-ремесленного "Цеха".

Участники познакомятся с тюменской объемной резьбой на пешеходной улице Дзержинского, узнают, где в Тюмени находился "кожевенный Лион" и кто такие "корчажники", а также примут участие в мастер-классе "Крапивные истории".

Старт экскурсии — ул. Советская, 63.

Узнать подробности можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автобусная экскурсия , ремесла

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 29.11.2025Тюменский врач стал лучшим на конкурсе "Таланты медицинской реабилитации"
13:47 29.11.2025На двенадцати опасных участках тюменских трасс установили камеры
13:05 29.11.2025400 курсантов прошли обучение в тюменском центре "ВОИН"
12:30 29.11.2025На автобусную экскурсию про местные промыслы и ремесла приглашают тюменцев

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора