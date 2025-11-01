Тюменский врач стал лучшим на конкурсе "Таланты медицинской реабилитации"

| Фото: из телеграм-канала Александра Моора | Фото: из телеграм-канала Александра Моора

Врач Виталий Фахретдинов из Тюмени стал победителем конкурса "Таланты медицинской реабилитации". С победой в конкурсе в своих социальных сетях его поздравил глава региона Александр Моор.

"Виталий Вильевич — заведующий отделением, врач‑невролог, врач физической и реабилитационной медицины городской поликлиники № 12. А еще — активный участник и спикер ведущих профессиональных площадок регионального и федерального уровня", — написал он.

На конкурсе Виталий Фахретдинов стал лучшим в номинации "Медицинская реабилитация взрослых. Лучший врач физической и реабилитационной медицины".