Тюменский врач стал лучшим на конкурсе "Таланты медицинской реабилитации"

Общество, 14:01 29 ноября 2025

из телеграм-канала Александра Моора | Фото: из телеграм-канала Александра Моора

Врач Виталий Фахретдинов из Тюмени стал победителем конкурса "Таланты медицинской реабилитации". С победой в конкурсе в своих социальных сетях его поздравил глава региона Александр Моор.

"Виталий Вильевич — заведующий отделением, врач‑невролог, врач физической и реабилитационной медицины городской поликлиники № 12. А еще — активный участник и спикер ведущих профессиональных площадок регионального и федерального уровня", — написал он.

На конкурсе Виталий Фахретдинов стал лучшим в номинации "Медицинская реабилитация взрослых. Лучший врач физической и реабилитационной медицины".

# врачи , конкурсы

﻿
